Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за 24 години

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив свою обіцянку стосовно України. Він зазначив, що слова про закінчення війни за 24 години "були жартом".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" у п'ятницю, 14 березня.

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Журналістка нагадала Трампу, що під час президентських виборів він обіцяв завершити війну в Україні "за 24 години".

"Ну, я трохи жартував, коли казав це. Насправді я хочу все владнати. І думаю, що мені це вдасться", — відповів президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що внаслідок війни в Україні загинули "мільйони людей", та звинуватив у цьому свого попередника Джо Байдена.

А радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив про "обережний оптимізм" щодо миру в Україні після візиту спецпосланника Стіва Віткоффа у Москву.

Також раніше Трамп заявляв, що колишній президент США Барак Обама "віддав" Крим Росії, а Буш — Грузію.