Трамп звинуватив Обаму у поступках Росії щодо Криму

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у середу, 13 березня, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті заявив, що його попередники "віддали" Росії Крим та частину Грузії. Натомість чинний президент США не віддав "нічого".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Цього б не сталося, не знаю, чи мусили б ми щось віддавати. Щодо Криму, як я вже казав — його віддав Обама. Байден віддав усе, Буш — Грузію, а Трамп — нічого", — сказав Трамп.

Водночас американський президент нагадав, що під час минулого його терміну у 2018 році США надали Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Він наголосив, що ця зброя виявилася дуже ефективною.

"І ще, якщо глянути — я зупинив газопровід до Європи", — додав Трамп.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що під час зустрічі в Джидді Україна окреслила власні "червоні лінії" щодо припинення вогню.

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна ніколи не піде на замороження війни з Росією.