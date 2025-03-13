Замороження війни — Єрмак заявив, що Україна на це не погодиться

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який був у складі української делегації під час переговорів з представниками США у Джидді, розповів подробиці зустрічі. За його словами, сторони обговорили те, що Україна ніколи не піде на замороження війни.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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"Знаєте, це дуже важливе питання, і ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на замороження конфлікту", — зазначив Єрмак.

За його словами, тут позиції України та США повністю збігаються, бо американські партнери теж проти так званого "Мінська-3" або аналогу Будапештського меморандуму. Керівник ОП наголосив, що ці угоди не працювали, і всі це усвідомлюють та роблять висновки.

"Тому ця зустріч стала успішною, але це тільки початок і перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, а з партнерами. Ми на постійному зв'язку й інформуємо їх, що відбувається", — уточнив Єрмак.

Він додав, що існує навіть окреме положення про те, що представники Європи також будуть брати участь у мирному процесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що американська сторона обговорювала з Україною землі, які можуть бути втрачені, а які збережені.

Крім того, за словами американського президента, делегації у Джидді обговорювали вступ України до НАТО.