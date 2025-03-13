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Трамп заявив, що США та Україна говорили про членство в НАТО

13 березня 2025 19:15
Ольга Антоновська - редактор
Україна та США обговорювали членство в НАТО — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Дональд Трамп заявив, що США та Україна обговорювали НАТО. Він наголосив на тому, що "всі знають відповідь на це".

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті в четвер, 13 березня.

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"США і Україна обговорювали НАТО і всі знають відповідь на це. Вони знали відповідь протягом 40 років", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зазначив, що НАТО стало набагато потужнішим. Дональд Трамп наголосив на тому, що це саме його заслуга.

Також Президент Сполучених Штатів Америки переконаний, що Росія не нападе на союзників США. Про це Трамп сказав Рютте.

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