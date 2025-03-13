Трамп не вірить в те, що Росія не нападе на союзників США

Трамп переконаний, що Росія не нападе на союзників США
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте говорили про Росію. Американський лідер переконаний, що Москва не нападе на союзників США.
Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті в четвер, 13 березня.
Трамп про те, чи нападе РФ на союзників США
"Я не думаю, що Росія нападе на союзників США", — сказав Дональд Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, що Росія може його "дуже розчарувати". Це станеться, якщо Росія не прийме пропозицію США щодо війни в Україні.
Крім того, американський президент заявив, що США та Україна обговорювали НАТО. Дональд Трамп наголосив, що відповідь на це питання "всі знають".
Також Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що США говорили з українською стороною про території, які можуть бути втрачені. Він зазначив, що Україна "вже знає", які території собі забере РФ.
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