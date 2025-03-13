Трамп не вірить в те, що Росія не нападе на союзників США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте говорили про Росію. Американський лідер переконаний, що Москва не нападе на союзників США.

Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті в четвер, 13 березня.

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"Я не думаю, що Росія нападе на союзників США", — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, що Росія може його "дуже розчарувати". Це станеться, якщо Росія не прийме пропозицію США щодо війни в Україні.

Крім того, американський президент заявив, що США та Україна обговорювали НАТО. Дональд Трамп наголосив, що відповідь на це питання "всі знають".

Також Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що США говорили з українською стороною про території, які можуть бути втрачені. Він зазначив, що Україна "вже знає", які території собі забере РФ.