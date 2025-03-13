Трамп не верит в то, что Россия нападет на союзников США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте говорили о России. Американский лидер убежден, что Москва не нападет на союзников США.

Об этом Дональд Трамп сказал в Овальном кабинете в четверг, 13 марта.

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"Я не думаю, что Россия нападет на союзников США", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что Россия может его "очень разочаровать". Это произойдет, если Россия не примет предложение США относительно войны в Украине.

Кроме того, американский президент заявил, что США и Украина обсуждали НАТО. Дональд Трамп отметил, что ответ на этот вопрос "все знают".

Также Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что США говорили с украинской стороной о территориях, которые могут быть потеряны. Он отметил, что Украина "уже знает", какие территории себе заберет РФ.