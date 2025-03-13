Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп убежден, что Россия не нападет на союзников США arrow

Трамп убежден, что Россия не нападет на союзников США

13 марта 2025 19:22
Ольга Антоновская - редактор
Трамп не верит в то, что Россия нападет на союзников США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте говорили о России. Американский лидер убежден, что Москва не нападет на союзников США.

Об этом Дональд Трамп сказал в Овальном кабинете в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Трамп о том, нападет ли РФ на союзников США

"Я не думаю, что Россия нападет на союзников США", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что Россия может его "очень разочаровать". Это произойдет, если Россия не примет предложение США относительно войны в Украине.

Кроме того, американский президент заявил, что США и Украина обсуждали НАТО. Дональд Трамп отметил, что ответ на этот вопрос "все знают".

Также Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что США говорили с украинской стороной о территориях, которые могут быть потеряны. Он отметил, что Украина "уже знает", какие территории себе заберет РФ.

Дональд Трамп война в Украине війна Россия армия РФ
Реклама
Реклама
Реклама