Замораживание войны - Ермак заявил, что Украина на это не согласится

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который был в составе украинской делегации во время переговоров с представителями США в Джидде, рассказал подробности встречи. По его словам, стороны обсудили то, что Украина никогда не пойдет на замораживание войны.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

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"Знаете, это очень важный вопрос, и мы очень четко говорили о том, что мы никогда не пойдем на замораживание конфликта", — отметил Ермак.

По его словам, здесь позиции Украины и США полностью совпадают, потому что американские партнеры тоже против так называемого "Минска-3" или аналога Будапештского меморандума. Руководитель ОП подчеркнул, что эти соглашения не работали, и все это осознают и делают выводы.

"Поэтому эта встреча стала успешной, но это только начало, и перед нами большая работа. Главное, что Украина не в одиночестве, а с партнерами. Мы на постоянной связи и информируем их, что происходит", — уточнил Ермак.

Он добавил, что существует даже отдельное положение о том, что представители Европы также будут участвовать в мирном процессе.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона обсуждала с Украиной земли, которые могут быть потеряны, а какие — сохранены.

Кроме того, по словам американского президента, делегации в Джидде обсуждали вступление Украины в НАТО.