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Трамп заявил, что его предшественники "отдали" Крым РФ

13 марта 2025 21:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп обвинил Обаму в уступках России по Крыму
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп в среду, 13 марта, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете заявил, что его предшественники "отдали" России Крым и часть Грузии. А действующий президент США не отдал "ничего".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Этого бы не произошло, не знаю, должны ли мы что-то отдавать. По Крыму, как я уже говорил — его отдал Обама. Байден отдал все, Буш — Грузию, а Трамп — ничего", — сказал Трамп.

В то же время американский президент напомнил, что во время прошлого его срока в 2018 году США предоставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он подчеркнул, что это оружие оказалось очень эффективным.

"И еще, если взглянуть — я остановил газопровод в Европу", — добавил Трамп.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи в Джидде Украина очертила собственные "красные линии" по прекращению огня.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на замораживание войны с Россией.

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