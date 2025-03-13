Переговори у Джидді — Україна назвала США свої "червоні лінії"

Українська делегація. Фото: Reuters

Україна під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки у Джидді у вівторок, 11 березня, окреслила свої "червоні лінії". Зокрема, йдеться про неможливість відмови від планів вступити до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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Так, делегація повідомила, що Україна не може погодитися на такі умови Росії, як відмова від амбіцій щодо вступу в НАТО, а також обмеження чисельності армії тощо.

"Росія не повинна мати жодного права вето", — зазначило джерело видання.

Водночас на зустрічі не порушували питання будь-яких територіальних поступок. Співрозмовник РБК-Україна спростував інформацію, яка шириться в мережі, що нібито на переговорах було погоджено "відхід" ЗСУ з Курської області Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що на переговорах у Джидді з Україною обговорили землі, які можуть бути втрачені.

А за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Україна ніколи не піде на замороження війни.