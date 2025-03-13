Переговоры в Джидде - Украина назвала США свои "красные линии"

Украина очертила "красные линии" на встрече в Джидде, — СМИ
Украина во время встречи с представителями Соединенных Штатов Америки в Джидде во вторник, 11 марта, очертила свои "красные линии". В частности, речь идет о невозможности отказа от планов вступить в НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта
Так, делегация сообщила, что Украина не может согласиться на такие условия России, как отказ от амбиций по вступлению в НАТО, а также ограничение численности армии и тому подобное.
"Россия не должна иметь никакого права вето", — отметил источник издания.
В то же время на встрече не поднимался вопрос каких-либо территориальных уступок. Собеседник РБК-Украина опроверг информацию, которая распространяется в сети, что якобы на переговорах был согласован "выход" ВСУ из Курской области России.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах в Джидде с Украиной обсудили земли, которые могут быть потеряны.
А по словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Украина никогда не пойдет на замораживание войны.
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