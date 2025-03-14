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Волц заявив про "обережний оптимізм" щодо закінчення війни

14 березня 2025 09:30
Євтушенко Аліна - редактор
Волц заявив про “обережний оптимізм” щодо закінчення війни
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з російською стороною. Після цього радник президента США з національної безпеки Майк Волц сказав, що США мають "обережний оптимізм" щодо миру в Україні.

Про це Майк Волц заявиви в інтервʼю Fox News.

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"Я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків", — сказав Волц.

Такожв він зазначив, що адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" щодо врегулювання війни в Україні після зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяв Путіна щодо умов 30-денного перемир'я. Він додав, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віктофф ознайомить його з результатами переговорів у Росії.

Водночас Майк Волц наголосив, що й РФ, й Україна матимуть свої вимоги й обом доведеться йти на компроміси. За його словами, зараз вже відбувається "човникова дипломатія туди-сюди".

"Ви бачили, як українці перейшли від Овального кабінету до Джидди в Саудівській Аравії з держсекретарем Рубіо. І ви бачили пресконференцію президента Путіна... Я говорив з колегою, спецпосланник Віткофф там (у РФ. — Ред.) збирає інформацію для оцінки й рішень Трампа щодо наступних кроків", — сказав радник Трампа.

Нагадаємо, що 13 березня спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з РФ у Москві. Він повертається назад, щоб обговорити це з президентом Дональдом Трампом.

13 березня спецпредставник Трампа прибув до Москви, щоб провести прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо тимчасового перемир'я.

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