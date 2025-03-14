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Уолтц заявил об "осторожном оптимизме" касательно окончания войны

14 марта 2025 09:30
Евтушенко Алина - редактор
Уолтц завил об "осторожном оптимизме" относительно окончания войны
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной. После этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что США имеют "осторожный оптимизм" относительно мира в Украине.

Об этом Майк Уолтц заявил в интервью Fox News.

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"Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение относительно следующих шагов", — сказал Уолтц.

Также он отметил, что администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" по урегулированию войны в Украине после встречи с украинской делегацией в Джидде и заявлений Путина об условиях 30-дневного перемирия. Он добавил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виктофф ознакомит его с результатами переговоров в России.

В то же время Майк Уолтц отметил, что и РФ, и Украина будут иметь свои требования и обоим придется идти на компромиссы. По его словам, сейчас уже происходит "челночная дипломатия туда-сюда".

"Вы видели, как украинцы перешли от Овального кабинета до Джидды в Саудовской Аравии с госсекретарем Рубио. И вы видели пресс-конференцию президента Путина... Я говорил с коллегой, спецпосланник Уиткофф там (в РФ, — ред.) собирает информацию для оценки и решений Трампа относительно следующих шагов", — сказал советник Трампа.

Напомним, что 13 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с РФ в Москве. Он возвращается обратно, чтобы обсудить это с президентом Дональдом Трампом.

13 марта спецпредставитель Трампа прибыл в Москву, чтобы провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по временному перемирию.

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