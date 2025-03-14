Війна в Україні — Трамп заявив про загибель мільйонів людей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни в Україні. Також він виступив із закликом до укладення угоди про припинення вогню.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social у п'ятницю, 14 березня.

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Трамп звинуватив Байдена у розв’язанні війни в Газі, "ганебному виведенні американських військ" з Афганістану, зростанні інфляції та фальсифікації виборів.

"Брехливий Джо Байден втягнув нас у справжню "халепу" з Росією, але я збираюся витягнути нас. Мільйони людей безглуздо загинули, і їх буде набагато більше, якщо ми не укладемо й не підпишемо угоду про припинення вогню та остаточний мирний договір із Росією", — зазначив він.

Трамп знову підкреслив, що, на його думку, війна РФ проти України та напад ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року ніколи б не відбулися, якби він обіймав посаду президента.

"Якби я був президентом, війни б не було. Так само не було б 7 жовтня з Ізраїлем, виведення з Афганістану було б здійснено з силою та гордістю, і це не був би найганебніший день в історії нашої країни", — написав очільник Білого дому.

Нагадаємо, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього дзвінка американський лідер заявив, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися.

Водночас сам Путін заявив, що згоден із США щодо припинення бойових дій. Однак він наголосив, що "це має призвести до довгострокового миру".