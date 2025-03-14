Война в Украине — Трамп заявил о гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в развязывании войны в Украине. Также он выступил с призывом к заключению соглашения о прекращении огня.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social в пятницу, 14 марта.

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Трамп обвинил Байдена в развязывании войны в Газе, "позорном выводе американских войск" из Афганистана, росте инфляции и фальсификации выборов.

"Лживый Джо Байден втянул нас в настоящую "передрягу" с Россией, но я собираюсь вытащить нас. Миллионы людей бессмысленно погибли, и их будет гораздо больше, если мы не заключим и не подпишем соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией", — отметил он.

Трамп снова подчеркнул, что, по его мнению, война РФ против Украины и нападение ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года никогда бы не произошли, если бы он занимал пост президента.

"Если бы я был президентом, войны бы не было. Так же не было бы 7 октября с Израилем, вывод из Афганистана был бы осуществлен с силой и гордостью, и это не был бы самый позорный день в истории нашей страны", — написал глава Белого дома.

Напомним, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого звонка американский лидер заявил, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться.

В то же время сам Путин заявил, что согласен с США о прекращении боевых действий. Однако он подчеркнул, что "это должно привести к долгосрочному миру".