Трамп прокомментировал обещание завершить войну за 24 часа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил свое обещание относительно Украины. Он отметил, что слова об окончании войны за 24 часа "были шуткой".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською" в пятницу, 14 марта.

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Журналистка напомнила Трампу, что во время президентских выборов он обещал завершить войну в Украине "за 24 часа".

"Ну, я немного шутил, когда говорил это. На самом деле я хочу все уладить. И думаю, что мне это удастся", — ответил президент США.

Напомним, Трамп заявил, что в результате войны в Украине погибли "миллионы людей", и обвинил в этом своего предшественника Джо Байдена.

А советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил об "осторожном оптимизме" относительно мира в Украине после визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

Также ранее Трамп заявлял, что бывший президент США Барак Обама "отдал" Крым России, а Буш — Грузию.