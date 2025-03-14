Трамп обвинил Байдена в ситуации в Украине и пообещал изменить ситуацию

США собираются вернуть Украине "замечательную позицию", — Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 марта, заявил, что собирается вернуть "замечательную позицию" Украине в этой войне. В то же время он уточнил, что работа над этим уже продолжается.
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".
Позиция Трампа по поводу войны в Украине
"Проходимец Джо Байден втянул нас в настоящую беду с Россией и всем остальным, что он сделал, честно говоря, но он об этом не знал", — сказал Трамп.
Он заверил, что США собираются вернуть Украине "замечательную позицию" и уже начали работу над этим.
Ранее американский президент объяснил, что "немного шутил", когда обещал завершить войну в Украине за 24 часа после того, как возглавит Белый дом.
Также Трамп заявил, что вскоре будут новости о возможном прекращении огня в Украине, поскольку сейчас ожидают ответа России.
А Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу, чтобы тот использовал "силу Америки" для давления на Россию.
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