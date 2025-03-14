Припинення вогню в Україні — Трамп анонсував новини

Президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Instagram

Президент США Дональд Трамп вважає, що в понеділок, 17 березня, буде оприлюднено більше деталей щодо можливого припинення вогню в Україні. Наразі очікується відповідь Росії.

Про це він сказав в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон у п'ятницю, 14 березня.

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На запитання про поточну ситуацію щодо припинення війни Росії проти України Трамп відповів, що, на його думку, "все йде добре".

"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре", — заявив він.

Президент США відмовився чітко відповідати на запитання щодо заходів у разі порушення Росією припинення вогню, але знову заявив, що вірить у готовність Владіміра Путіна до домовленостей.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін своїми діями показує, що хоче затягнути війну в Україні.

Також відомо, що спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повернувся до США після переговорів у Москві щодо війни в Україні.