Прекращение огня в Украине — Трамп анонсировал новости

Президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Instagram

Президент США Дональд Трамп считает, что в понедельник, 17 марта, будет обнародовано больше деталей относительно возможного прекращения огня в Украине. Сейчас ожидается ответ России.

Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон в пятницу, 14 марта.

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На вопрос о текущей ситуации с прекращением войны России против Украины Трамп ответил, что, по его мнению, "все идет хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", — заявил он.

Президент США отказался четко отвечать на вопрос о мерах в случае нарушения Россией прекращения огня, но вновь заявил, что верит в готовность Владимира Путина к договоренностям.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин своими действиями показывает, что хочет затянуть войну в Украине.

Также известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вернулся в США после переговоров в Москве по войне в Украине.