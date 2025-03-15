Стармер назвал два варианта давления на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время онлайн-встречи с лидерами в субботу, 15 марта, рассказал, каким образом можно осуществлять давление на Россию. Только силой можно заставить Кремль сесть за стол переговоров с Украиной.

Об этом пишет УП.

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Рычаги давления на РФ

По словам Стармера, первый рычаг давления на РФ — это увеличение военного потенциала Украины. Он рассказал, что сегодня утром были положены на стол переговоров новые обязательства по поводу этого. А второй — это набор новых санкций против страны-агрессора.

"Мы хотим еще больше усилить санкции. И мы обсудили сегодня утром, насколько дальше мы можем пойти, включая вопрос замороженных активов", — сказал премьер Британии.

Кроме того, Стармер подчеркнул сложность в отношении обращения с замороженными активами России, поэтому лидеры обсудили дальнейшие санкции, которые не имеют ничего общего с активами.

"Мы будем продвигать их в результате сегодняшней утренней дискуссии, а также продолжение дискуссии о том, что еще можно сделать в отношении самих активов", — добавил он.

Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил о готовности принять участие в миротворческой миссии в Украине.

А госсекретарь США Марко Рубио считает, что для успешных переговоров и Украина, и Россия должны "пойти на уступки".