Макрон назвал четыре гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон выделил четыре основные гарантии безопасности, которые даст Европа для Украины. Среди них возможность развертывания иностранных войск в Украине.

Об этом пишет Ladepeche в субботу, 15 марта.

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Гарантии безопасности для Украины

По словам Макрона, Европа выступала за четко определенный и измеряемый период прекращения огня, во время которого будет возможность следить за его соблюдением.

Он подчеркнул, что лидеры на основе опыта Минских соглашений, которые нарушила Россия, должны понимать, что нельзя допустить, чтобы прекращение огня произошло исключительно на условиях России. Президент Франции отметил, что украинцы ни в коем случае не могут идти на территориальные уступки и оставаться без гарантий безопасности.

"Мы провели работу, которую я обязался выполнить, а именно предоставить реалистичность гарантиям безопасности, с важной встречей, которая состоялась в Париже с участием всех начальников генеральных штабов европейских и союзных армий", — сказал он.

Также Макрон назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:

немедленная поддержка Украины — новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями;

создание нового формата украинской армии для будущего мира — это позволит противостоять новым российским наступлениям;

возможность развертывания войск в Украине на основе добровольной коалиции в будущем;

усиление обороны Европы и дополнительные инвестиции, а также координация между армиями.

"Все это позволило начать техническую работу, которая завершится в ближайшие дни и которая должна предоставить количественные показатели и списки стран и мероприятий по каждому из этих элементов", — подытожил он.

Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил о готовности страны принять участие в миротворческой миссии после прекращения огня в Украине.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал два рычага давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.