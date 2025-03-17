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Сибига сказал, какие гарантии безопасности хочет получить Украина

17 марта 2025 15:46
Карина Приходько - Редактор
В каких гарантиях безопасности нуждается Украина — объяснение Сибиги
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Если говорить о гарантиях безопасности Украины, то первая позиция — вступление в НАТО. Это не может быть снято с повестки дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

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В каких гарантиях безопасности нуждается Украина

Сибига подтвердил, что по состоянию на сегодня действительно нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО. По его словам, вступление в Альянс является наиболее действенной гарантией безопасности для Украины.

Однако если говорить о других действенных гарантиях безопасности, то министр назвал следующие:

  • воздушное патрулирование,
  • задействование воздушного флота,
  • системы противовоздушной защиты наших союзников.

"Это, конечно, море. Это, безусловно, возможности, которые вытекают из привлечения флота в Черном море. Безусловно, это поддержка нашей оборонной индустрии. Мы должны становиться все более самодостаточными в оборонной отрасли. Мы должны усилить нашу позицию настолько, чтобы враг четко понимал последствия и цену возможных дальнейших провокаций, возможных дальнейших агрессий", — подчеркнул глава МИД.

В то же время Андрей Сибига отметил, что приоритет — системы ПВО, наращивание украинских возможностей по дронам и артиллерийские способности.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон назвал основные гарантии безопасности для Украины, которые даст ЕС.

В то же время нардеп объяснил, чем опасно отсутствие гарантий безопасности. Это позволит России осуществить нападение еще раз через некоторое время.

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