В каких гарантиях безопасности нуждается Украина — объяснение Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Если говорить о гарантиях безопасности Украины, то первая позиция — вступление в НАТО. Это не может быть снято с повестки дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

В каких гарантиях безопасности нуждается Украина

Сибига подтвердил, что по состоянию на сегодня действительно нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО. По его словам, вступление в Альянс является наиболее действенной гарантией безопасности для Украины.

Однако если говорить о других действенных гарантиях безопасности, то министр назвал следующие:

воздушное патрулирование,

задействование воздушного флота,

системы противовоздушной защиты наших союзников.

"Это, конечно, море. Это, безусловно, возможности, которые вытекают из привлечения флота в Черном море. Безусловно, это поддержка нашей оборонной индустрии. Мы должны становиться все более самодостаточными в оборонной отрасли. Мы должны усилить нашу позицию настолько, чтобы враг четко понимал последствия и цену возможных дальнейших провокаций, возможных дальнейших агрессий", — подчеркнул глава МИД.

В то же время Андрей Сибига отметил, что приоритет — системы ПВО, наращивание украинских возможностей по дронам и артиллерийские способности.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон назвал основные гарантии безопасности для Украины, которые даст ЕС.

В то же время нардеп объяснил, чем опасно отсутствие гарантий безопасности. Это позволит России осуществить нападение еще раз через некоторое время.