В каких гарантиях безопасности нуждается Украина — объяснение Сибиги

Сибига сказал, какие гарантии безопасности хочет получить Украина
Если говорить о гарантиях безопасности Украины, то первая позиция — вступление в НАТО. Это не может быть снято с повестки дня.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.
В каких гарантиях безопасности нуждается Украина
Сибига подтвердил, что по состоянию на сегодня действительно нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО. По его словам, вступление в Альянс является наиболее действенной гарантией безопасности для Украины.
Однако если говорить о других действенных гарантиях безопасности, то министр назвал следующие:
- воздушное патрулирование,
- задействование воздушного флота,
- системы противовоздушной защиты наших союзников.
"Это, конечно, море. Это, безусловно, возможности, которые вытекают из привлечения флота в Черном море. Безусловно, это поддержка нашей оборонной индустрии. Мы должны становиться все более самодостаточными в оборонной отрасли. Мы должны усилить нашу позицию настолько, чтобы враг четко понимал последствия и цену возможных дальнейших провокаций, возможных дальнейших агрессий", — подчеркнул глава МИД.
В то же время Андрей Сибига отметил, что приоритет — системы ПВО, наращивание украинских возможностей по дронам и артиллерийские способности.
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон назвал основные гарантии безопасности для Украины, которые даст ЕС.
В то же время нардеп объяснил, чем опасно отсутствие гарантий безопасности. Это позволит России осуществить нападение еще раз через некоторое время.
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