Стармер закликав надати Україні гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Україна потребує надійних гарантій безпеки. Це стане запобіжником від порушення можливих мирних домовленостей з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.

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Стармер зазначив, що його "не здивувала" негативна реакція Росії на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я з Україною.

"По-перше, ми повинні зосередитися на міцному і безпечному мирі в Україні, чого ми всі хочемо. Мене не дивує, що Росія займає таку позицію. Вони досить ясно дали це зрозуміти. Вони неодноразово заявляли про це", — зазначив глава британського уряду.

Він зазначив, що після зустрічі українських та американських чиновників у Саудівській Аравії було досягнуто прогресу, і тепер "м'яч на боці Росії", на яку посилюватиметься тиск.

"Це добре, тому що Росія — агресор. Росія — це країна, яка не дотримується попередніх угод. Ми знаємо, що у Путіна є амбіції, які майже не приховуються", — додав прем'єр.

За його словами, зараз необхідно продовжувати роботу із союзниками, зокрема із США та Україною. У суботу, 15 березня, в Лондоні зберуться лідери низки країн, щоб обговорити прогрес у питанні досягнення міцного миру в Україні.

Стармер нагадав, що Путін виступає проти надання гарантій безпеки Україні.

"Якщо ви не збираєтеся порушувати угоду, то у вас не буде великих проблем з гарантіями за угодою. А ми знаємо, що в минулому він порушував умови угоди. Тому його реакція зміцнює мою тверду впевненість у тому, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, то свого часу він її порушить", — уточнив він.

Нагадаємо, Стармер закликав Росію погодитися на припинення вогню після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Також Європа зараз розглядає декілька можливих варіантів припинення війни в Україні. У Великій Британії сказали, що існують пропозиції для обговорення.