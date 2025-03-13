Стармер призвал предоставить Украине гарантии безопасности

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Reuters

Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности. Это станет предохранителем от нарушения возможных мирных договоренностей со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает The Guardian.

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Стармер отметил, что его "не удивила" негативная реакция России на предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной.

"Во-первых, мы должны сосредоточиться на прочном и безопасном мире в Украине, чего мы все хотим. Меня не удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они достаточно ясно дали это понять. Они неоднократно заявляли об этом", — отметил глава британского правительства.

Он отметил, что после встречи украинских и американских чиновников в Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и теперь "мяч на стороне России", на которую будет усиливаться давление.

"Это хорошо, потому что Россия — агрессор. Россия — это страна, которая не придерживается предыдущих соглашений и сделок. Мы знаем, что у Путина есть амбиции, которые почти не скрываются", — добавил премьер.

По его словам, сейчас необходимо продолжать работу с союзниками, в частности с США и Украиной. В субботу, 15 марта, в Лондоне соберутся лидеры ряда стран, чтобы обсудить прогресс в вопросе достижения прочного мира в Украине.

Стармер напомнил, что Путин выступает против предоставления гарантий безопасности Украине.

"Если вы не собираетесь нарушать соглашение, то у вас не будет больших проблем с гарантиями по соглашению. А мы знаем, что в прошлом он нарушал условия соглашения. Поэтому его реакция укрепляет мою твердую уверенность в том, что если соглашение не будет защищено гарантиями безопасности, то в свое время он его нарушит", — уточнил он.

Напомним, Стармер призвал Россию согласиться на прекращение огня после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Также Европа сейчас рассматривает несколько возможных вариантов прекращения войны в Украине. В Великобритании сказали, что существуют предложения для обсуждения.