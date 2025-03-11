За словами прем'єра Великої Британії, слід якомога скоріше припинити вогонь між РФ та Україною

Прем'єр Великої Британії Кріс Стармер. Фото: Reuters

За результатами переговорів між представниками України та США у Саудівській Аравії прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав досягнуті домовленості між двома сторонами. Він зробив заяву щодо припинення вогню між РФ та Україною.

Про це прем'єр Великої Британії написав в соцмережі X.

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Повідомлення Кіра Стармера. Фото: Скриншот

Прем'єр Великої Британії закликав Росію погодитися на припинення вогню після переговорів США та України в Саудівській Аравії. Він назвав результати зустрічі "видатним проривом", а також зауважив, що вже цієї суботи, 15 березня, відбудеться зустріч лідерів для обговорення подальших кроків.

Нагадаємо, сьогодні у Саудівській Аравії відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Також під час зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.