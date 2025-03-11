По словам премьера Великобритании, следует как можно скорее прекратить огонь между РФ и Украиной

Премьер Великобритании Крис Стармер. Фото: Reuters

По результатам переговоров между представителями Украины и США в Саудовской Аравии премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал достигнутые договоренности между двумя сторонами. Он сделал заявление о прекращении огня между РФ и Украиной.

Об этом премьер Великобритании написал в соцсети X.

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Сообщение Кира Стармера. Фото: Скриншот

Премьер Великобритании призвал Россию согласиться на прекращение огня после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Он назвал результаты встречи "выдающимся прорывом", а также отметил, что уже в эту субботу, 15 марта, состоится встреча лидеров для обсуждения дальнейших шагов.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Также во время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.