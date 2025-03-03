Європа обговорює варіанти припинення війни в Україні

Премʼєр Британії Кір Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Наразі Європа обговорює декілька варіантів припинення війни в Україні. У Великій Британії зазначили, що на столі є декілька пропозицій.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 3 березня.

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"Очевидно, що на столі є низка варіантів", — заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Однак він зазначив, що не коментуватиме деталі переговорів.

Європейські країни, зокрема Британія та Франція, працюють над мирним планом, який буде представлено США.

Водночас президент Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яке перемир’я можливе лише за умови чітких гарантій безпеки від західних партнерів.

Reuters пише, що європейські лідери пристосовуються до змін у політиці Вашингтона.

Нагадаємо, Стармер оголосив, що Велика Британія підтримує відправку військ до України.

Також в уряді Британії зазначили, що наразі відсутнє узгоджене бачення ідеї "часткового перемир’я" в Україні, яку раніше озвучив президент Франції Емманюель Макрон.