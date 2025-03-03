Стармер підтримує відправку військ Великої Британії до України

Кір Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна виступає за відправку військ до України.

Про це Кір Стармер заявив у понеділок, 3 березня.

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Відправка військ до України

"Велика Британія виступає за відправку військ в Україну", — наголосив Стармер.

За його словами, Європа буде озброювати Україну і після встановлення миру.

Нагадаємо, Стармер повідомив, що планує зустріч з лідером США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план для України.

Також Стармер заявив, що відправить контингент до України, оскільки необхідно забезпечити виконання мирної угоди.