Стармер підтримує відправку військ Великої Британії до України

Стармер заявив, що Британія підтримує відправку військ в Україну
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна виступає за відправку військ до України.
Про це Кір Стармер заявив у понеділок, 3 березня.
Відправка військ до України
"Велика Британія виступає за відправку військ в Україну", — наголосив Стармер.
За його словами, Європа буде озброювати Україну і після встановлення миру.
Нагадаємо, Стармер повідомив, що планує зустріч з лідером США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план для України.
Також Стармер заявив, що відправить контингент до України, оскільки необхідно забезпечити виконання мирної угоди.
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