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Стармер заявил, что Британия поддержала отправку войск в Украину

3 марта 2025 18:03
Аркадий Пастула - Редактор
Стармер поддерживает отправку войск Великобритании в Украину
Кир Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна выступает за отправку войск в Украину.

Об этом Кир Стармер заявил в понедельник, 3 марта.

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"Великобритания выступает за отправку войск в Украину", — подчеркнул Стармер.

По его словам, Европа будет вооружать Украину и после установления мира.

Напомним, Стармер сообщил, что планирует встречу с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план для Украины.

Также Стармер заявил, что отправит контингент в Украину, поскольку необходимо обеспечить выполнение мирного соглашения.

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