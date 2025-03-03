Стармер поддерживает отправку войск Великобритании в Украину

Стармер заявил, что Британия поддержала отправку войск в Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна выступает за отправку войск в Украину.
Об этом Кир Стармер заявил в понедельник, 3 марта.
Отправка войск в Украину
"Великобритания выступает за отправку войск в Украину", — подчеркнул Стармер.
По его словам, Европа будет вооружать Украину и после установления мира.
Напомним, Стармер сообщил, что планирует встречу с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план для Украины.
Также Стармер заявил, что отправит контингент в Украину, поскольку необходимо обеспечить выполнение мирного соглашения.
Читайте Новини.LIVE!