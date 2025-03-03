Европа обсуждает варианты прекращения войны в Украине

Премьер Британии Кир Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Сейчас Европа обсуждает несколько вариантов прекращения войны в Украине. В Великобритании отметили, что на столе есть несколько предложений.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 3 марта.

Читайте также:

Варианты конца войны в Украине

"Очевидно, что на столе есть ряд вариантов", — заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Однако он отметил, что не будет комментировать детали переговоров.

Европейские страны, в частности Великобритания и Франция, работают над мирным планом, который будет представлен США.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любое перемирие возможно только при условии четких гарантий безопасности от западных партнеров.

Reuters пишет, что европейские лидеры приспосабливаются к изменениям в политике Вашингтона.

Напомним, Стармер объявил, что Великобритания поддерживает отправку войск в Украину.

Также в правительстве Великобритании отметили, что пока отсутствует согласованное видение идеи "частичного перемирия" в Украине, которую ранее озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон.