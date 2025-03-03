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Европа изучает варианты для достижения конца войны в Украине

3 марта 2025 18:37
Аркадий Пастула - Редактор
Европа обсуждает варианты прекращения войны в Украине
Премьер Британии Кир Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Сейчас Европа обсуждает несколько вариантов прекращения войны в Украине. В Великобритании отметили, что на столе есть несколько предложений.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 3 марта.

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"Очевидно, что на столе есть ряд вариантов", — заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Однако он отметил, что не будет комментировать детали переговоров.

Европейские страны, в частности Великобритания и Франция, работают над мирным планом, который будет представлен США.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любое перемирие возможно только при условии четких гарантий безопасности от западных партнеров.

Reuters пишет, что европейские лидеры приспосабливаются к изменениям в политике Вашингтона.

Напомним, Стармер объявил, что Великобритания поддерживает отправку войск в Украину.

Также в правительстве Великобритании отметили, что пока отсутствует согласованное видение идеи "частичного перемирия" в Украине, которую ранее озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Великобритания война Украина Европа Кир Стармер
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