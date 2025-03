Закінчення війни в Україні — Сибіга заявив, що рішення щодо миру тепер на боці Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: пресслужба МЗС

Україна чітко демонструє готовність до тимчасового припинення вогню, однак це стане глобальним тестом для Росії щодо її реальних намірів про мир. Київ отримав нову динаміку процесів і додаткові можливості для завершення війни вже цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час панельної дискусії "The Peace Tableau: Actions and Aspiration" в межах міжнародної конференції The Raisina Dialogue 2025 в Індії у вівторок, 18 березня.

Рішення щодо миру тепер на боці Росії

Сибіга у своїй промові відзначив прогрес у переговорах між українською та американською делегацією, які відбулися в Джидді. За його словами, після цих консультацій Україна отримала нову динаміку процесів і додаткові можливості для завершення війни вже цього року. Він підкреслив, що Україна не є перешкодою для досягнення миру.

"Досягнення справедливого, всеосяжного, довготривалого миру є також глобальним інтересом", — сказав він.

Голова МЗС також відзначив, що Україна підтримала пропозицію США щодо 30-денного тимчасового припинення вогню і тепер чекає безумовної згоди від Кремля.

"Україна показала свою повну готовність, далі мʼяч на боці Росії. Подивимося, якою буде реакція російської сторони щодо режиму припинення вогню", — зазначив дипломат.

Очільник дипломатичного відомства також окреслив ключові принципи, від яких Київ не відступить: жодних рішень про Україну без України, жодних компромісів ціною територіальної цілісності чи суверенітету, жодних обмежень для військового потенціалу України, а також жодна третя країна не може блокувати вступ України в міжнародні альянси.

"Ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти, тому що йдеться про принципи. Йдеться про повагу до принципу територіальної цілісності та суверенітету, до Статуту ООН, а також про відновлення світового порядку, заснованого на верховенстві права", — підсумував Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом варто чекати на активізацію дипломатії з ключовими столицями Глобального півдня. Також він підтвердив, що станом на сьогодні дійсно немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО.