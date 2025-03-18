Закінчення війни в Україні — Сибіга заявив, що рішення щодо миру тепер на боці Росії

Сибіга заявив, що настав час перевірити готовність Росії до миру
Україна чітко демонструє готовність до тимчасового припинення вогню, однак це стане глобальним тестом для Росії щодо її реальних намірів про мир. Київ отримав нову динаміку процесів і додаткові можливості для завершення війни вже цього року.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час панельної дискусії "The Peace Tableau: Actions and Aspiration" в межах міжнародної конференції The Raisina Dialogue 2025 в Індії у вівторок, 18 березня.
Рішення щодо миру тепер на боці Росії
Сибіга у своїй промові відзначив прогрес у переговорах між українською та американською делегацією, які відбулися в Джидді. За його словами, після цих консультацій Україна отримала нову динаміку процесів і додаткові можливості для завершення війни вже цього року. Він підкреслив, що Україна не є перешкодою для досягнення миру.
"Досягнення справедливого, всеосяжного, довготривалого миру є також глобальним інтересом", — сказав він.
Голова МЗС також відзначив, що Україна підтримала пропозицію США щодо 30-денного тимчасового припинення вогню і тепер чекає безумовної згоди від Кремля.
"Україна показала свою повну готовність, далі мʼяч на боці Росії. Подивимося, якою буде реакція російської сторони щодо режиму припинення вогню", — зазначив дипломат.
Очільник дипломатичного відомства також окреслив ключові принципи, від яких Київ не відступить: жодних рішень про Україну без України, жодних компромісів ціною територіальної цілісності чи суверенітету, жодних обмежень для військового потенціалу України, а також жодна третя країна не може блокувати вступ України в міжнародні альянси.
"Ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти, тому що йдеться про принципи. Йдеться про повагу до принципу територіальної цілісності та суверенітету, до Статуту ООН, а також про відновлення світового порядку, заснованого на верховенстві права", — підсумував Сибіга.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом варто чекати на активізацію дипломатії з ключовими столицями Глобального півдня. Також він підтвердив, що станом на сьогодні дійсно немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО.
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