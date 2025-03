Окончание войны в Украине - Сибига заявил, что решение о мире теперь на стороне России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: пресс-служба МИД

Украина четко демонстрирует готовность к временному прекращению огня, однако это станет глобальным тестом для России относительно ее реальных намерений о мире. Киев получил новую динамику процессов и дополнительные возможности для завершения войны уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время панельной дискуссии "The Peace Tableau: Actions and Aspiration" в рамках международной конференции The Raisina Dialogue 2025 в Индии во вторник, 18 марта.

Решение по миру теперь на стороне России

Сибига в своей речи отметил прогресс в переговорах между украинской и американской делегацией, которые состоялись в Джидде. По его словам, после этих консультаций Украина получила новую динамику процессов и дополнительные возможности для завершения войны уже в этом году. Он подчеркнул, что Украина не является препятствием для достижения мира.

"Достижение справедливого, всеобъемлющего, долговременного мира является также глобальным интересом", — сказал он.

Глава МИД также отметил, что Украина поддержала предложение США по 30-дневному временному прекращению огня и теперь ждет безусловного согласия от Кремля.

"Украина показала свою полную готовность, дальше мяч на стороне России. Посмотрим, какой будет реакция российской стороны относительно режима прекращения огня", — добавил дипломат.

Глава дипломатического ведомства также очертил ключевые принципы, от которых Киев не отступит: никаких решений об Украине без Украины, никаких компромиссов ценой территориальной целостности или суверенитета, никаких ограничений для военного потенциала Украины, а также ни одна третья страна не может блокировать вступление Украины в международные альянсы.

"Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества, потому что речь идет о принципах. Речь идет об уважении к принципу территориальной целостности и суверенитета, к Уставу ООН, а также о восстановлении мирового порядка, основанного на верховенстве права", — подытожил Сибига.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время стоит ждать активизации дипломатии с ключевыми столицами Глобального юга. Также он подтвердил, что по состоянию на сегодня действительно нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО.