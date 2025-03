Визит Сибиги в Индию — глава МИД поражен техническим прогрессом страны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и главный дипломат Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото: пресс-служба МИД

Украина официально открыла Генеральное консульство в Мумбаи. Таким образом расширяется дипломатическое присутствие в Индии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник, 18 марта.

Расширение сотрудничества с Индией

Сибига отметил, что провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Был детальный разговор о пути к миру. Я высоко оценил усилия Субраманьяма Джайшанкара по организации 10-го "Райсинского диалога", который является отличной платформой для глобального диалога", — сказал он.

Сибига встретился с Джайшанкаром. Фото: пресс-служба МИД

Глава МИД добавил, что в начале встречи было официально открыто Генеральное консульство Украины в Мумбаи.

"Даже в военное время мы расширяем наше дипломатическое присутствие в Индии. Это демонстрирует нашу готовность к увеличению двусторонней торговли, сотрудничества и диалога", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Министр также отметил технологический прогресс Индии, который является впечатляющим.

"Учитывая украинские инновации и ноу-хау, связанные с войной, технологическое сотрудничество между нашими странами имеет большой потенциал", — подытожил Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в панельной дискуссии The Peace Tableau: Actions and Aspiration в рамках международной конференции The Raisina Dialogue 2025 в Индии. Ранее он также сделал несколько заявлений о завершении войны.