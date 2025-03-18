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Сибіга поговорив з головою МЗС Угорщини — про що домовились

18 березня 2025 19:18
Аркадій Пастула - Редактор
Сибіга зустрівся з Сіяртом у кулуарах Райсинського діалогу — що відомо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: x.com/andrii_sybiha
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з угорським колегою Петером Сіяртом. Це відбулося у кулуарах "Райсинського діалогу".

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у вівторок, 18 березня.

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Зустріч Сибіги із Сіяртом

Сторони домовилися провести двосторонню зустріч найближчим часом.

"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", — розповів Сибіга.

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Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, угорський премʼєр Віктор Орбан оприлюднив список вимог до ЄС, наголосивши на необхідності суттєвих змін, та висловив свою позицію щодо України.

Також Орбан прагне досягти угоди зі Штатами щодо розширення економічної співпраці.

МЗС Андрій Сибіга Угорщина Україна політики Петер Сіярто
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