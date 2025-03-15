Прем'єр Угорщини виступив за реформу ЄС та проти членства України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував перелік вимог своєї країни до Європейського Союзу, підкресливши, що угорський народ очікує від Брюсселя кардинальних змін. У переліку вимог він вказав й те, що мають зробити з Україною, на його думку.

Допис з переліком вимог Віктор Орбан опублікував у соцмережі X.

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У своєму дописі він наголосив на необхідності повернення повноважень національним урядам, збереження суверенітету країн-членів та рівноправності всіх держав в ЄС. Серед його ключових пунктів — відмова від загального боргу Євросоюзу, боротьба з корупцією та впливом глобальних фінансових структур.

Окрему увагу угорський лідер приділив питанням міграційної політики, наголосивши на необхідності не лише припинити потік нелегальних мігрантів, а й депортувати тих, хто вже прибув незаконно. Також він виступив проти "неприродного перевиховання дітей" та закликав захищати християнську спадщину Європи.

При цьому одним із головних тезисів Орбана стало гасло "Союз, але без України", що вкотре підтверджує його критичне ставлення політики України.

Перелік вимог Віктора Орбана

Перелік вимог Віктора Орбана. Фото: скриншот

Ми вимагаємо Європи націй.

Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.

Повернути незаконно відібрані у націй повноваження.

Національний суверенітет і сильне право вето для національних урядів.

Вигнати агентів Сороса з Комісії та усунути корумпованих лобістів з Парламенту.

Не кредитувати майбутнє наших онуків, ліквідувати борги Союзу.

Не заважати нашій національній гвардії захищати наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.

Корумповані долари та євро не повинні потрапляти до країн-членів.

Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.

Захистити християнську спадщину Європи.

Вимагаємо миру в Європі.

Союз, але без України.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан заявив, що угорцям дадуть можливість проголосувати "за" чи "проти" членства України в ЄС.

Раніше, у лютому, Віктор Орбан заблокував відкриття кластера про переговори щодо вступу України до ЄС.