Віктор Орбан ініціює опитування про євроінтеграцію України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни висловлять свою думку щодо можливого членства України в Європейському Союзі. Він анонсував проведення так званої "національної консультації", яка проходитиме у форматі поштового голосування. Хоча таке опитування не матиме юридичної сили, його результати можуть стати аргументом для позиції Будапешта в подальших переговорах із Брюсселем.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на слова Віктора Орбана після саміту ЄС.

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У Politico зазначили, що Угорщина була єдиною державою, що не підтримала колективне рішення про збільшення допомоги Україні. За словами Віктора Орбана, влада має враховувати й думку громадян перед ухваленням подібних рішень.

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз", — сказав політик.

Зазначається, що уряд Віктора Орбана ще з 2010 року застосовує такі методи для збору громадської позиції з різних питань. Наприклад, угорців опитували щодо їх позиції стосовно міграції та прав ЛГБТК+.

Такі опитування супроводжуються масштабною кампанією, під час якої громадянам розсилають анкети з питаннями, сформульованими в маніпулятивному ключі. Наприклад, у 2023 році в рамках аналогічної консультації угорців запитували, чи підтримують вони створення в Угорщині так званого "гетто для мігрантів". Тоді на опитування відреагували менше 20% населення Угорщини, але серед опитуваних 99% проголосували проти такого.

За словами речника угорського уряду Балаша Орбана, уперше в Європі саме угорці матимуть можливість вирішувати, чи варто приймати Україну до ЄС. Однак політичні експерти вважають, що справжня мета цього опитування — створити додаткові аргументи для блокування євроінтеграційних прагнень України.

Нагадаємо, у лютому Угорщина заблокувала переговори щодо вступу України у ЄС.

Пізніше Віктор Орбан заявив, що вступ України у Європейський союз зашкодить економіці Угорщини та висловив підтримку Дональду Трампу щодо конфлікту з Володимиром Зеленським.

Цікаво, що вчора, 6 березня, Віктор Орбан несподівано зробив різку заяву щодо зміцнення обороноздатності країн ЄС.