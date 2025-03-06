Озброєння ЄС — заява Орбана після зустрічі з Макроном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ввечері 5 березня прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після розмови він заявив, що лідери повинні зміцнити обороноздатність європейських країн.

Про це повідомив Віктор Орбан у X (Twitter) в четвер, 6 березня.

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My meetings in France confirmed that while we may disagree on the modalities of peace, we do agree that we must strengthen the defence capabilities of European nations, & these efforts should empower member states rather than Brussels bureaucrats. pic.twitter.com/FDdZTuOnb8 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2025

Заява Орбана після зустрічі з Макроном

"Мої зустрічі у Франції підтвердили, що хоча ми можемо не погоджуватися щодо умов миру, ми погоджуємося з тим, що ми повинні зміцнювати обороноздатність європейських країн", — сказав Орбан.

Водночас він додав, що ці зусилля "повинні розширювати можливості держав-членів, а не брюссельських бюрократів".

Наразі Макрон не коментував, про що говорив із угорським премʼєром.

Нагадаємо, нещодавно Орбан закликав ЄС розпочати мирні переговори з РФ щодо України. Він виступає проти спроб знайти єдиний підхід серед 27 країн-членів блоку.

Крім того, він заявив, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини.