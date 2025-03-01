Закінчення війни в Україні — Орбан вимагає прямих переговорів Європи з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню у війні проти України. Він виступає проти спроб знайти єдиний підхід серед 27 країн-членів блоку та виклав свої вимоги у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошті.

Про це повідомляє Financial Times у суботу, 1 березня.

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Орбан написав листа після того, як Брюссель розповсюдив проєкт висновків для майбутнього саміту ЄС. Документ передбачає збільшення військової допомоги Україні та зростання витрат на оборону серед країн Євросоюзу.

"Стало очевидним, що між країнами ЄС існують стратегічні розбіжності щодо України, які неможливо подолати лише шляхом підготовки проектів або дипломатичних консультацій. Я переконаний, що Європейський Союз — за прикладом Сполучених Штатів — повинен вступити в прямі дискусії з Росією щодо припинення вогню та сталого миру в Україні", — написав угорський прем'єр.

Глава уряду Угорщини також послався на резолюцію Ради Безпеки ООН, ухвалену за підтримки США та Росії, яка не згадує про вторгнення РФ в Україну, але містить вимогу "швидкого припинення конфлікту". Він вважає, що цей документ змінює ситуацію і робить попередні узгоджені формулювання Європейської ради неактуальними.

"Резолюція ООН сигналізує про новий етап в історії конфлікту і робить всі попередні узгоджені формулювання Європейської Ради неактуальними", — підсумував Орбан.

Раніше ми писали, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа у суперечці з українським лідером Володимиром Зеленським. Також глава уряду Угорщини виступив проти інтеграції України до Європейського Союзу.