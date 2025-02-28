Трамп і Зеленський посварились — Орбан підтримав президента США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Сьогодні у Білому домі сталася суперечка між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом з приводу війни, яку розпочала Росія. Зокрема, багато європейський лідерів підтримали Україну, а тим часом угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримав Трампа, заявивши, що той "мужньо виступав за мир".

Відповідний допис Орбан опублікував на сторінці у соцмережі Х.

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"Сильні створюють мир, слабкі — війну. Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо виступав за мир. Навіть багатьом це було важко засвоїти. Дякую, пане президенте!", — написав він.

Що передувало

Під час зустрічі у Білому домі, між лідерами виникла суперечка щодо підтримки Києва та ситуації на фронті. Зокрема, у сторін різне бачення ситуації.

Трамп наполягав, що Україна та Росія мають підписати мирну угоду про завершення війни, і тільки після вже можна говорити про гарантії безпеки. Зеленський у свою чергу зазначив, що ніхто починаючи з 2014 року не зупинив Росію. І зокрема, зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки.

Детальніше про суперечку — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що Трамп підбив підсумки зустрічі з Зеленським. У своїй соцмережі він написав, що український президент нібито "не готовий до миру".