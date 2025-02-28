Трамп и Зеленский поссорились — Орбан поддержал президента США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Сегодня в Белом доме произошел спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по поводу войны, которую начала Россия. В частности, многие европейские лидеры поддержали Украину, а тем временем венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал Трампа, заявив, что тот "мужественно выступал за мир".

Соответствующее пост Орбан опубликовал на странице в соцсети Х.

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"Сильные создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно выступал за мир. Даже многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин президент!" — написал он.

Что предшествовало

Во время встречи в Белом доме, между лидерами возник спор относительно поддержки Киева и ситуации на фронте. В частности, у сторон разное видение ситуации.

Трамп настаивал, что Украина и Россия должны подписать мирное соглашение о завершении войны, и только после уже можно говорить о гарантиях безопасности. Зеленский в свою очередь отметил, что никто, начиная с 2014 года, не остановил Россию. И в частности, отметил, что Украине нужны гарантии безопасности.

Подробнее о споре — читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что Трамп подвел итоги встречи с Зеленским. В своей соцсети он написал, что украинский президент якобы "не готов к миру".