Окончание войны в Украине — Орбан требует прямых переговоров Европы с Россией

Орбан призвал ЕС начать мирные переговоры с РФ по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в войне против Украины. Он выступает против попыток найти единый подход среди 27 стран-членов блока и изложил свои требования в письме к президенту Европейского совета Антониу Коште.
Об этом сообщает Financial Times в субботу, 1 марта.
Новые требования Орбана
Орбан написал письмо после того, как Брюссель распространил проект выводов для предстоящего саммита ЕС. Документ предусматривает увеличение военной помощи Украине и рост расходов на оборону среди стран Евросоюза.
"Стало очевидным, что между странами ЕС существуют стратегические разногласия по Украине, которые невозможно преодолеть только путем подготовки проектов или дипломатических консультаций. Я убежден, что Европейский Союз — по примеру Соединенных Штатов — должен вступить в прямые дискуссии с Россией о прекращении огня и устойчивого мира в Украине", — написал венгерский премьер.
Глава правительства Венгрии также сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую при поддержке США и России, которая не упоминает о вторжении РФ в Украину, но содержит требование "быстрого прекращения конфликта". Он считает, что этот документ меняет ситуацию и делает предыдущие согласованные формулировки Европейского совета неактуальными.
"Резолюция ООН сигнализирует о новом этапе в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные формулировки Европейского Совета неактуальными", — подытожил Орбан.
Ранее мы писали, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа в споре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также глава правительства Венгрии выступил против интеграции Украины в Европейский Союз.
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