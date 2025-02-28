Орбан заявив, що вступ України до ЄС наразі неможливий

Віктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти інтеграції України до Європейського Союзу. Він заявив, що цей крок може мати руйнівні наслідки для угорської економіки.

Про це він заявив в ефірі місцевого радіо Radio Kossuth.

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Віктор Орбан наголосив, що наразі не бачить жодного аргументу, який би виправдовував такий крок з точки зору інтересів його країни.

За словами Орбана, питання вступу України до ЄС може обговорюватися на саміті Євросоюзу наступного тижня, проте його позиція залишається незмінною: він вважає це неможливим у поточних умовах.

"Я, наприклад, проти", — заявив угорський прем'єр.

Водночас він не виключив змін у своїй позиції в майбутньому, зазначивши, що не може передбачити хід історії.

"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", — висловився Орбан.

Віктор Орбан також висловив побоювання, що приєднання України до ЄС може негативно вплинути на угорську економіку, зокрема на сільськогосподарський сектор, який, за його словами, може зазнати значних втрат.

Нагадаємо, нещодавно Будапешт заблокував можливість проведення переговорів про вступ України до Європейського союзу.

А Віктор Орбан заявив, що війна в Україні порівняна з бойовими діями в Афганістані, що нашкодить ЄС.