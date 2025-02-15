Будапешт заблокував перемовини щодо вступу України в ЄС

Віктор Орбан. Фото: Kresy.pl

Офіційний Будапешт заблокував відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Раніше Польща, яка головує у Європейській Раді, підготувала умови для початку перемовин.

Про це повідомляє RMF24 у суботу, 15 лютого.

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Угорщина заблокувала перемовини

Підготовлений Польщею проєкт передбачав дорожні карти щодо реформ у сфері верховенства права та державного управління. Єдиною країною, яка виступила проти ухвалення зазначених умов, виявилася Угорщина. Вона вимагає, щоб Україна додала до переліку план захисту національних меншин.

Зазначається, що це може загальмувати процес щонайменше до квітня, оскільки до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, які Будапешт теж може заблокувати.

Минулого тижня заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр приїжджав до Києва і вимагав пояснень щодо "наклепницької кампанії" проти Будапешта. Він також скаржився на обмеження прав угорців Закарпаття.

Раніше ми писали, що замість постачання зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію на суму майже мільйон євро. За останні сім років Угорщина надіслала 7 мільярдів форинтів на підтримку зміцнення християнських громад в цій країні. Також угорці постачатимуть російський газ до Придністров'я.