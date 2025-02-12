Тільки не Україні — угорці відправлять гроші на армію Лівану
Замість постачання зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію на суму майже мільйон євро. За останні сім років Угорщина надіслала шість мільярдів форинтів на підтримку зміцнення християнських громад в цій країні.
Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє місцеве видання Telex.
Чому Угорщина відправить гроші саме Лівії
За словами Сійярто, Угорщина підтримує зміцнення армії близькосхідної країни через Європейський фонд миру. За словами міністра, дві країни підтримують дружні стосунки одна з одною і продовжать підтримувати зусилля щодо миру та стабільності в майбутньому.
"Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю на Україну, тому ми можемо переказати суму, яка має бути виплачена", — заявив Сійярто.
Голова МЗС Угорщини зазначив, що в Лівані нещодавно було обрано президента-християнина і там є значна християнська громада, яка перебуває у складній ситуації. Крім того, міністр закордонних справ повідомив, що у складі ліванських миротворчих сил є шістнадцять угорських солдатів.
За словами міністра, ситуація на Близькому Сході покращилася після підписання угоди про припинення вогню з Ізраїлем у листопаді минулого року, але такий стан справ необхідно зберегти для досягнення міцного миру в регіоні.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Решту мали доставити до кінця року.
Однак у вересні стало відомо, що Польща не виділила грошей на купівлю снарядів для України в межах "чеської ініціативи".
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