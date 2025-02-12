Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Замість постачання зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію на суму майже мільйон євро. За останні сім років Угорщина надіслала шість мільярдів форинтів на підтримку зміцнення християнських громад в цій країні.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє місцеве видання Telex.

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За словами Сійярто, Угорщина підтримує зміцнення армії близькосхідної країни через Європейський фонд миру. За словами міністра, дві країни підтримують дружні стосунки одна з одною і продовжать підтримувати зусилля щодо миру та стабільності в майбутньому.

"Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю на Україну, тому ми можемо переказати суму, яка має бути виплачена", — заявив Сійярто.

Голова МЗС Угорщини зазначив, що в Лівані нещодавно було обрано президента-християнина і там є значна християнська громада, яка перебуває у складній ситуації. Крім того, міністр закордонних справ повідомив, що у складі ліванських миротворчих сил є шістнадцять угорських солдатів.

За словами міністра, ситуація на Близькому Сході покращилася після підписання угоди про припинення вогню з Ізраїлем у листопаді минулого року, але такий стан справ необхідно зберегти для досягнення міцного миру в регіоні.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Решту мали доставити до кінця року.

Однак у вересні стало відомо, що Польща не виділила грошей на купівлю снарядів для України в межах "чеської ініціативи".