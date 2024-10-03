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Україна отримала третину боєприпасів в рамках чеської ініціативи

3 жовтня 2024 17:56
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військова допомога — Україна отримала третину боєприпасів від чеської ініціативи
Завод боєприпасів. Ілюстративне фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна вже отримала більше третини з запланованих боєприпасів від чеської ініціативи. Решту мають доставити до кінця поточного року.

Про це повідомив посол України в Празі Василь Зварич в інтерв'ю для чеського агентства новин ČTK у четвер, 3 жовтня.

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Зварич заявив, що наразі більше третини з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні. За його словами, Україна веде переговори з Міноборони Чехії щодо розширення цієї ініціативи.

Посол зауважив, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

"Це позитивно впливає на посилення нашої обороноздатності", - сказав Зварич.

Він додав, що у нього немає інформації про те, що є проблеми з боєприпасами, які доставляються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt. Зварич наголосив на тому, що ініціатива не повинна піддаватися критиці, навпаки, є простір для її розвитку.

"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати і мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", — підкреслив посол, додавши, що Україна також обговорює це питання з Міноборони Чехії.

Зварич також наголосив, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї для ударів по військових цілям на території Росії. Це, за його словами, відповідає інтересам усіх вільних країн, включно зі США.

Він також висловив впевненість, що ці обмеження будуть зняті, оскільки зрозуміло, що без цього війна продовжуватиметься, а російський диктатор матиме можливість для ескалації.

 

"Ми маємо зробити все, щоб обмежити військовий потенціал Росії... Ми щодня піддаємося ракетним і безпілотним ударам. Ми знаємо, з яких частин Росії вони йдуть. Знаємо конкретні місця розташування авіабаз, складів, логістичних центрів", — наголосив Зварич.

Нагадаємо, в Україну прибула ще одна система протиракетної оборони Patriot. Її надала Румунія.

Раніше ми писали, що глава німецького МЗС Анналена Бербок висловила свою підтримку про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Проте зазначила, що у цьому питанні все ще відсутня згода у правлячій коаліції.

війна зброя Чехія військова допомога боєприпаси війна в Україні

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