Украина получила треть боеприпасов от чешской инициативы

Завод боеприпасов. Иллюстративное фото: Reuters

Украина уже получила более трети запланированных боеприпасов от чешской инициативы. Остальные должны быть доставлены до конца текущего года.

Об этом сообщил посол Украины в Праге Василий Зварыч в интервью для чешского новостного агентства ČTK в четверг, 3 октября.

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Зварыч заявил, что в настоящее время более трети из ожидаемых 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года, уже в Украине. По его словам, Украина ведет переговоры с Минобороны Чехии по расширению этой инициативы.

Посол отметил, что украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.

"Это положительно влияет на усиление нашей обороноспособности" , - сказал Зварич.

Он добавил, что у него нет информации о том, что есть проблемы с доставляемыми боеприпасами, о чем недавно писала немецкая газета Handelsblatt . Зварыч отметил, что инициатива не должна подвергаться критике, наоборот, есть пространство для ее развития.

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра" , - подчеркнул посол, добавив, что Украина также обсуждает этот вопрос из Минобороны Чехии.

Зварыч также отметил, что Украина не должна иметь ограничений в использовании оружия для ударов по военным целям на территории России. Это, по его словам, отвечает интересам всех свободных стран, включая США.

Он также выразил уверенность, что эти ограничения будут сняты, поскольку понятно, что без этого война будет продолжаться, а у российского диктатора будет возможность для эскалации.

"Мы должны сделать все, чтобы ограничить военный потенциал России... Мы ежедневно подвергаемся ракетным и беспилотным ударам. Мы знаем, из каких частей России они уходят. Знаем конкретные местоположения авиабаз, складов, логистических центров" , - подчеркнул Зварич.

Напомним, в Украину прибыла еще одна система противоракетной обороны Patriot. Ее предоставила Румыния.

Ранее мы писали, что глава немецкого МИДа Анналена Бербок выразила свою поддержку о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Однако отметила, что в этом вопросе все еще нет согласия в правящей коалиции.