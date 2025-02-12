Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Вместо поставок оружия в Украину Венгрия поддерживает ливанскую армию на сумму почти миллион евро. За последние семь лет Венгрия направила шесть миллиардов форинтов на поддержку укрепления христианских общин в этой стране.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает местное издание Telex.

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По словам Сийярто, Венгрия поддерживает укрепление армии ближневосточной страны через Европейский фонд мира. По словам министра, две страны поддерживают дружеские отношения друг с другом и продолжат поддерживать усилия по миру и стабильности в будущем.

"Мы отправляем эти деньги в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие на Украину, поэтому мы можем перевести сумму, которая должна быть выплачена", — заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что в Ливане недавно был избран президент-христианин и там есть значительная христианская община, которая находится в сложной ситуации. Кроме того, министр иностранных дел сообщил, что в составе ливанских миротворческих сил есть шестнадцать венгерских солдат.

По словам министра, ситуация на Ближнем Востоке улучшилась после подписания соглашения о прекращении огня с Израилем в ноябре прошлого года, но такое положение дел необходимо сохранить для достижения прочного мира в регионе.

Напомним, в октябре 2024 года Украина получила треть боеприпасов в рамках чешской инициативы. Остальные должны были доставить до конца года.

Однако в сентябре стало известно, что Польша не выделила денег на покупку снарядов для Украины в рамках "чешской инициативы".