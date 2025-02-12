Только не Украине — венгры отправят деньги на армию Ливана
Вместо поставок оружия в Украину Венгрия поддерживает ливанскую армию на сумму почти миллион евро. За последние семь лет Венгрия направила шесть миллиардов форинтов на поддержку укрепления христианских общин в этой стране.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает местное издание Telex.
Почему Венгрия отправит деньги именно Ливии
По словам Сийярто, Венгрия поддерживает укрепление армии ближневосточной страны через Европейский фонд мира. По словам министра, две страны поддерживают дружеские отношения друг с другом и продолжат поддерживать усилия по миру и стабильности в будущем.
"Мы отправляем эти деньги в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие на Украину, поэтому мы можем перевести сумму, которая должна быть выплачена", — заявил Сийярто.
Глава МИД Венгрии отметил, что в Ливане недавно был избран президент-христианин и там есть значительная христианская община, которая находится в сложной ситуации. Кроме того, министр иностранных дел сообщил, что в составе ливанских миротворческих сил есть шестнадцать венгерских солдат.
По словам министра, ситуация на Ближнем Востоке улучшилась после подписания соглашения о прекращении огня с Израилем в ноябре прошлого года, но такое положение дел необходимо сохранить для достижения прочного мира в регионе.
Напомним, в октябре 2024 года Украина получила треть боеприпасов в рамках чешской инициативы. Остальные должны были доставить до конца года.
Однако в сентябре стало известно, что Польша не выделила денег на покупку снарядов для Украины в рамках "чешской инициативы".
Читайте Новини.LIVE!