Будапешт заблокировал переговоры по вступлению Украины в ЕС
Официальный Будапешт заблокировал открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Ранее Польша, которая председательствует в Европейском Совете, подготовила условия для начала переговоров.
Об этом сообщает RMF24 в субботу, 15 февраля.
Венгрия заблокировала переговоры
Подготовленный Польшей проект предусматривал дорожные карты по реформам в сфере верховенства права и государственного управления. Единственной страной, выступившей против одобрения указанных условий, оказалась Венгрия. Она требует, чтобы Украина добавила в перечень план защиты национальных меньшинств.
Отмечается, что это может затормозить процесс как минимум до апреля, поскольку к тому времени должны принять еще два процедурных решения, которые Будапешт тоже может заблокировать.
На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр приезжал в Киев и требовал объяснений относительно "клеветнической кампании" против Будапешта. Он также жаловался на ущемление прав венгров Закарпатья.
Ранее мы писали, что вместо поставок оружия в Украину Венгрия поддерживает ливанскую армию на сумму почти миллион евро. За последние семь лет Венгрия направила шесть миллиардов форинтов на поддержку укрепления христианских громад в этой стране. Также венгры будут поставлять российский газ в Приднестровье.
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