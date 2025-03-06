Вооружение ЕС — заявление Орбана после встречи с Макроном

После встречи с Макроном — Орбан сделал смелое заявление
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 5 марта прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После разговора он заявил, что лидеры должны укрепить обороноспособность европейских стран.
Об этом сообщил Виктор Орбан в X (Twitter) в четверг, 6 марта.
Мои встречи во Франции подтвердили, что хотя мы можем не соглашаться по поводу условий мира, мы согласны, что мы должны укреплять обороноспособность европейских стран, и эти усилия должны расширять возможности государств-членов, а не брюссельских бюрократов. pic.twitter.com/FDddZTuOnb8- Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 6 марта 2025 года
Заявление Орбана после встречи с Макроном
"Мои встречи во Франции подтвердили, что хотя мы можем не соглашаться относительно условий мира, мы согласны с тем, что мы должны укреплять обороноспособность европейских стран", — сказал Орбан.
В то же время он добавил, что эти усилия "должны расширять возможности государств-членов, а не брюссельских бюрократов".
Пока Макрон не комментировал, о чем говорил с венгерским премьером.
Напомним, недавно Орбан призвал ЕС начать мирные переговоры с РФ по Украине. Он выступает против попыток найти единый подход среди 27 стран-членов блока.
Кроме того, он заявил, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии.
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