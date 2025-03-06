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После встречи с Макроном — Орбан сделал смелое заявление

6 марта 2025 15:37
Карина Приходько - Редактор
Вооружение ЕС — заявление Орбана после встречи с Макроном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 5 марта прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После разговора он заявил, что лидеры должны укрепить обороноспособность европейских стран.

Об этом сообщил Виктор Орбан в X (Twitter) в четверг, 6 марта.

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"Мои встречи во Франции подтвердили, что хотя мы можем не соглашаться относительно условий мира, мы согласны с тем, что мы должны укреплять обороноспособность европейских стран", — сказал Орбан.

В то же время он добавил, что эти усилия "должны расширять возможности государств-членов, а не брюссельских бюрократов".

Пока Макрон не комментировал, о чем говорил с венгерским премьером.

Напомним, недавно Орбан призвал ЕС начать мирные переговоры с РФ по Украине. Он выступает против попыток найти единый подход среди 27 стран-членов блока.

Кроме того, он заявил, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии.

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