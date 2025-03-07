Виктор Орбан инициирует опрос о евроинтеграции Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны выскажут свое мнение относительно возможного членства Украины в Европейском Союзе. Он анонсировал проведение так называемой "национальной консультации", которая будет проходить в формате почтового голосования. Хотя такой опрос не будет иметь юридической силы, его результаты могут стать аргументом для позиции Будапешта в дальнейших переговорах с Брюсселем.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова Виктора Орбана после саммита ЕС.

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В Politico отметили, что Венгрия была единственным государством, которое не поддержало коллективное решение об увеличении помощи Украине. По словам Виктора Орбана, власть должна учитывать и мнение граждан перед принятием подобных решений.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", — сказал политик.

Отмечается, что правительство Виктора Орбана еще с 2010 года применяет такие методы для сбора общественной позиции по различным вопросам. Например, венгров опрашивали относительно их позиции относительно миграции и прав ЛГБТК+.

Такие опросы сопровождаются масштабной кампанией, во время которой гражданам рассылают анкеты с вопросами, сформулированными в манипулятивном ключе. Например, в 2023 году в рамках аналогичной консультации венгров спрашивали, поддерживают ли они создание в Венгрии так называемого "гетто для мигрантов". Тогда на опрос отреагировали менее 20% населения Венгрии, но среди опрашиваемых 99% проголосовали против такого.

По словам представителя венгерского правительства Балаша Орбана, впервые в Европе именно венгры будут иметь возможность решать, стоит ли принимать Украину в ЕС. Однако политические эксперты считают, что настоящая цель этого опроса — создать дополнительные аргументы для блокирования евроинтеграционных стремлений Украины.

Напомним, в феврале Венгрия заблокировала переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Позже Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз повредит экономике Венгрии и выразил поддержку Дональду Трампу относительно конфликта с Владимиром Зеленским.

Интересно, что вчера, 6 марта, Виктор Орбан неожиданно сделал резкое заявление по укреплению обороноспособности стран ЕС.