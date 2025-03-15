Премьер Венгрии выступил за реформу ЕС и против членства Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал перечень требований своей страны к Европейскому Союзу, подчеркнув, что венгерский народ ожидает от Брюсселя кардинальных изменений. В перечне требований он указал и то, что должны сделать с Украиной, по его мнению.

Сообщение с перечнем требований Виктор Орбан опубликовал в соцсети X.

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В своей заметке он отметил необходимость возвращения полномочий национальным правительствам, сохранения суверенитета стран-членов и равноправия всех государств в ЕС. Среди его ключевых пунктов — отказ от общего долга Евросоюза, борьба с коррупцией и влиянием глобальных финансовых структур.

Отдельное внимание венгерский лидер уделил вопросам миграционной политики, отметив необходимость не только прекратить поток нелегальных мигрантов, но и депортировать тех, кто уже прибыл незаконно. Также он выступил против "неестественного перевоспитания детей" и призвал защищать христианское наследие Европы.

При этом одним из главных тезисов Орбана стал лозунг "Союз, но без Украины", что в очередной раз подтверждает его критическое отношение к политике Украины.

Перечень требований Виктора Орбана

Перечень требований Виктора Орбана. Фото: скриншот

Мы требуем Европы наций.

Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.

Вернуть незаконно отобранные у наций полномочия.

Национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств.

Изгнать агентов Сороса из Комиссии и устранить коррумпированных лоббистов из Парламента.

Не кредитовать будущее наших внуков, ликвидировать долги Союза.

Не мешать нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально.

Коррумпированные доллары и евро не должны попадать в страны-члены.

Запретить неестественное перевоспитание наших детей.

Защитить христианское наследие Европы.

Требуем мира в Европе.

Союз, но без Украины.

Напомним, недавно Виктор Орбан заявил, что венграм дадут возможность проголосовать "за" или "против" членства Украины в ЕС.

Ранее, в феврале, Виктор Орбан заблокировал открытие кластера о переговорах по вступлению Украины в ЕС.