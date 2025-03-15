Премьер Венгрии выступил за реформу ЕС и против членства Украины

Орбан выдвинул условия к ЕС и указал, что надо сделать с Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал перечень требований своей страны к Европейскому Союзу, подчеркнув, что венгерский народ ожидает от Брюсселя кардинальных изменений. В перечне требований он указал и то, что должны сделать с Украиной, по его мнению.
Сообщение с перечнем требований Виктор Орбан опубликовал в соцсети X.
Виктор Орбан требует не включать Украину в Европейский Союз
В своей заметке он отметил необходимость возвращения полномочий национальным правительствам, сохранения суверенитета стран-членов и равноправия всех государств в ЕС. Среди его ключевых пунктов — отказ от общего долга Евросоюза, борьба с коррупцией и влиянием глобальных финансовых структур.
Отдельное внимание венгерский лидер уделил вопросам миграционной политики, отметив необходимость не только прекратить поток нелегальных мигрантов, но и депортировать тех, кто уже прибыл незаконно. Также он выступил против "неестественного перевоспитания детей" и призвал защищать христианское наследие Европы.
При этом одним из главных тезисов Орбана стал лозунг "Союз, но без Украины", что в очередной раз подтверждает его критическое отношение к политике Украины.
Перечень требований Виктора Орбана
- Мы требуем Европы наций.
- Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
- Вернуть незаконно отобранные у наций полномочия.
- Национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств.
- Изгнать агентов Сороса из Комиссии и устранить коррумпированных лоббистов из Парламента.
- Не кредитовать будущее наших внуков, ликвидировать долги Союза.
- Не мешать нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально.
- Коррумпированные доллары и евро не должны попадать в страны-члены.
- Запретить неестественное перевоспитание наших детей.
- Защитить христианское наследие Европы.
- Требуем мира в Европе.
- Союз, но без Украины.
Напомним, недавно Виктор Орбан заявил, что венграм дадут возможность проголосовать "за" или "против" членства Украины в ЕС.
Ранее, в феврале, Виктор Орбан заблокировал открытие кластера о переговорах по вступлению Украины в ЕС.
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